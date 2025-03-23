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Эрсин Татар: Искренне ценим отношение Президента Ильхама Алиева к ТРСК - ФОТО

First News Media21:25 - Сегодня
Эрсин Татар: Искренне ценим отношение Президента Ильхама Алиева к ТРСК - ФОТО

Для каждого из жителей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Азербайджан не менее значим, чем Турция.

Мы искренне благодарны и высоко ценим отношение Президента Ильхама Алиева к народу турецкого Кипра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент ТРСК Эрсин Татар, выступая на церемонии закрытия Фестиваля Новруза Тюркского мира.

Лидер турок-киприотов приветствовал участников фестиваля, в числе которых находились депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и члены парламента Турции.

По его словам, приглашение руководства ТРСК в Азербайджан стало важным шагом на пути укрепления международных позиций Лефкоши.

Глава государства заверил, что Лефкоша продолжит углублять диалог с Анкарой и Баку в свете изречения «Одна нация, три государства». «Поддержка братских стран важна для стабильности и развития ТРСК. Наша страна уверенно смотрит в будущее», - сказал Э.Татар, подчеркнув решимость к дальнейшему отстаиванию независимости и свободы турецкого Кипра.

Президент отметил, что праздничные мероприятия, приуроченные к Новрузу, будут и далее широко отмечаться в ТРСК.

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