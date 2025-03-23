Прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу по обвинениям в коррупции и связях с террористической организацией.

Как передает Report, об этом сообщает Hürriyet.

Как пишет издание со ссылкой на данные следствия, Имамоглу и 99 других подозреваемых проходят по делу о руководстве преступной организацией, участии в преступной организации, взяточничестве, мошенничестве, незаконном получении персональных данных и манипуляциях при проведении тендеров.

В рамках отдельного расследования мэра Стамбула, а также главу района Шишли Ресула Эмраха Шахана, заместителя генерального секретаря мэрии Стамбула Махира Полата и директора Института реформ Мехмета Али Чалышкана обвиняют в оказании поддержки террористической организации РКК.