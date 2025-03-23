Бывший генсек АФФА Чингиз Исмаилов скончался в возрасте 89 лет

Бывший генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Чингиз Исмаилов скончался в возрасте 89 лет.

Как передает Report, об этом в Facebook написал заместитель исполнительного секретаря Совета печати Азербайджана, журналист Ильгар Тагиев.

"Сегодня ушел из жизни ветеран футбола Чингиз Исмаилов. 12 апреля ему исполнилось бы 90 лет...", – отметил И.Тагиев.

Ранее сообщалось, что Ч.Исмаилов госпитализирован с диагнозом пневмония.

Чингиз Мамед оглу Исмаилов родился в 1935 году в Баку. В 1955-1962 годах защищал цвета "Нефтчи". Также выступал за бакинское и гянджинское "Динамо". В 1994 году был избран генеральным секретарем АФФА, и проработал на этом посту 9 лет.

Распоряжением президента Азербайджана в 2023 году был награжден медалью "Терегги".