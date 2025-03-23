Телеканал Совета Федерации России подготовил сюжет о визите Валентины Матвиенко в Баку

На телеканале «Вместе-ТВ» вышел сюжет, посвященный визиту делегации Совета Федерации России в Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже отмечается, что взаимовыгодное партнерство стало основной темой встреч делегации Совета Федерации с парламентариями Азербайджана.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и союзниками, чьи отношения строятся на основе национальных интересов и взаимного уважения. По ее словам, азербайджанская сторона выразила твердую готовность к продолжению многопланового сотрудничества с Российской Федерацией.

В телесюжете подчеркивается, что В. Матвиенко провела встречу с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

В центре внимания также оказались вопросы расширения торгово-экономических связей. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил 4,8 миллиарда долларов, что на 10 проц выше показателей предыдущего года.

Особое внимание участники встречи уделили проекту транспортного коридора «Север-Юг» и вопросам экологии. Азербайджанская сторона приглашена к участию в Невском международном экологическом конгрессе, который состоится в мае в Санкт-Петербурге. В числе обсуждаемых тем - обмеление Каспия и трансграничные реки.

Культурное сотрудничество и увековечение памяти о героях войны 1941-45 годов также остаются важными направлениями межпарламентского взаимодействия.