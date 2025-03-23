 Телеканал Совета Федерации России подготовил сюжет о визите Валентины Матвиенко в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Телеканал Совета Федерации России подготовил сюжет о визите Валентины Матвиенко в Баку

First News Media12:50 - Сегодня
Телеканал Совета Федерации России подготовил сюжет о визите Валентины Матвиенко в Баку

На телеканале «Вместе-ТВ» вышел сюжет, посвященный визиту делегации Совета Федерации России в Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже отмечается, что взаимовыгодное партнерство стало основной темой встреч делегации Совета Федерации с парламентариями Азербайджана.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и союзниками, чьи отношения строятся на основе национальных интересов и взаимного уважения. По ее словам, азербайджанская сторона выразила твердую готовность к продолжению многопланового сотрудничества с Российской Федерацией.

В телесюжете подчеркивается, что В. Матвиенко провела встречу с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

В центре внимания также оказались вопросы расширения торгово-экономических связей. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами составил 4,8 миллиарда долларов, что на 10 проц выше показателей предыдущего года.

Особое внимание участники встречи уделили проекту транспортного коридора «Север-Юг» и вопросам экологии. Азербайджанская сторона приглашена к участию в Невском международном экологическом конгрессе, который состоится в мае в Санкт-Петербурге. В числе обсуждаемых тем - обмеление Каспия и трансграничные реки.

Культурное сотрудничество и увековечение памяти о героях войны 1941-45 годов также остаются важными направлениями межпарламентского взаимодействия.

Поделиться:
242

Актуально

Общество

В Баку и на Абшероне завтра ожидаются осадки

Политика

В МИД Азербайджана поздравили Пакистан с национальным праздником

Мнение

Чего хочет Пашинян?

Общество

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Политика

В МИД Азербайджана поздравили Пакистан с национальным праздником

Телеканал Совета Федерации России подготовил сюжет о визите Валентины Матвиенко в Баку

Президент Азербайджана: Нынешний уровень азербайджано-пакистанского стратегического партнерства вызывает большое удовлетворение

МИД: Заявления Арарата Мирзояна полностью безосновательны

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Посол: Выражаю признательность за очередную гуманитарную помощь из Азербайджана

Пашинян: Мое четкое указание Министерству обороны - не нарушать режим прекращения огня

Официальный Баку: Мирное соглашение будет готово к подписанию лишь тогда, когда Армения устранит существующие проблемы на пути к миру

Позиции Азербайджанской Армии вновь подверглись обстрелу

Последние новости

В Норвегии обезвреживают авиабомбу времен Второй мировой войны

Сегодня, 14:35

Трамп пообещал остановить Путина

Сегодня, 14:25

В Баку и на Абшероне завтра ожидаются осадки

Сегодня, 14:00

Песков: последний разговор Путина и Трампа был одним из самых длинных в истории

Сегодня, 13:45

Пиастри стал победителем Гран-при Китая Формулы 1

Сегодня, 13:25

В МИД Азербайджана поздравили Пакистан с национальным праздником

Сегодня, 13:05

Телеканал Совета Федерации России подготовил сюжет о визите Валентины Матвиенко в Баку

Сегодня, 12:50

Президент Азербайджана: Нынешний уровень азербайджано-пакистанского стратегического партнерства вызывает большое удовлетворение

Сегодня, 12:35

Чего хочет Пашинян?

Сегодня, 12:25

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 12:00

Израиль передал ХАМАС новый план по освобождению заложников

Сегодня, 11:50

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по решению суда

Сегодня, 11:25

Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа

Сегодня, 11:20

Президент Чехии назвал условие отправки военных на Украину

Сегодня, 11:10

В Доме Азербайджана в Зальцбурге состоялось празднование Новруза - ФОТО

Сегодня, 11:00

Азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на турнире в Германии

Сегодня, 10:40

Назван лучший игрок в истории футбола сборных: это не Месси и не Роналду

Сегодня, 10:25

В рамках расследования по делу Имамоглу задержаны свыше 300 человек

Сегодня, 10:10

В Загатале 53-летняя женщина погибла при пожаре в доме

Сегодня, 10:00

Прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу

Сегодня, 09:50
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25