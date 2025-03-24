В Турции огласили приговор по делу о гибели 43 шахтеров

Суд по особо тяжким делам турецкого города Бартын огласил приговор по делу об аварии на одной из угольных шахт провинции, унесшей жизни 43 горняков.

На скамье подсудимых по делу о взрыве, произошедшем 14 октября 2022 года, находились десятки человек, в том числе директор шахты Джихат Оздемир.

Суд приговорил 20 человек к тюремному заключению сроком от 3 до 17 лет.

По данным следствия, причиной взрыва стало скопления метана. В момент трагедии под землей находилось 110 шахтеров.

По инициативе представителей всех политических сил, представленных в парламенте Турции, была создана комиссия, которой поручили подготовить доклад с предложениями по предотвращению подобных трагедий в будущем.

Источник: АЗЕРТАДЖ