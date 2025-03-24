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Трамп остался недоволен своим портретом в галерее портретов президентов США

First News Media09:50 - Сегодня
Трамп остался недоволен своим портретом в галерее портретов президентов США

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social раскритиковал свой портрет кисти художницы Сары Бордман, выставленный в галерее портретов американских лидеров в здании законодательного собрания штата Колорадо.

По его словам, никто не любит плохие снимки или «неказистые портреты самого себя».

«Однако то (изображение. — прим. ред.), что было выставлено губернатором в капитолии штата Колорадо рядом с другими портретами президентов, было искажено намеренно до такой степени, какой я, пожалуй, никогда раньше не видел», — написал Трамп.

Он выразил мнение, что Бордман «вероятно, лишилась своего таланта с возрастом».

Источник: Gazeta.Ru

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