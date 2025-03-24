Стороны близки к урегулированию российско-украинского конфликта - Госдеп

В настоящее время стороны близки к урегулированию российско-украинского конфликта, в том числе в Черном море, а затем смогут начать обсуждать и дальнейшие вопросы.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Мы близки к этому, мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня", - сказала Брюс, добавив, что США работают с РФ и Украиной в том числе над прекращением огня в Черном море.

По ее словам, после этого стороны смогут начать обсуждение дальнейших вопросов.