США хотят от Ирана полного отказа от ядерной программы

Соединенные Штаты намерены добиваться от Ирана полного отказа от ядерной программы, в случае несогласия Тегеран ожидают последствия.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Мы хотим ясно дать понять, что в настоящее время не применим принцип "ты мне - я тебе", который был при администрациях [44-го президента США Барака] Обамы и [46-го президента США Джо] Байдена. Вопрос стоит о [ядерной] программе целиком. Отказывайтесь от нее или будут последствия", - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По словам Уолтца, обретение Ираном ядерного оружия означало бы втягивание всего ближневосточного региона в гонку вооружений, "что абсолютно неприемлемо" для национальной безопасности США.