Деятельность финансируемой США военно-биологической лаборатории, работающей в Армении, остаётся предметом постоянного обсуждения как внутри страны, так и за её пределами.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на зарубежные СМИ, ещё в прошлом году министр обороны Армении Сурен Папикян заключил соответствующее соглашение с представителями Министерства обороны США.

Согласно имеющейся информации, лаборатория находится в Гюмри, недалеко от российской 102-й военной базы.

После публикации этих сведений в прессе у здания посольства США в Армении прошли акции протеста.

Как сообщают ереванские СМИ, в стране функционируют финансируемые США военно-биологические лаборатории не только в столице, но и в регионах Гегаркуник, Ширак, Лори, Тавуш, Армавир, Арарат и Сюник.

По данным источника, в этих лабораториях в Ереване работают около 140 человек, включая административный персонал.

Посольство США в Армении отказалось комментировать вопросы СМИ, касающиеся местоположения, деятельности, количества и целей этих биолабораторий.

По некоторым данным, на данный момент в Армении функционируют 13 военно-биологических лабораторий, финансируемых США