Срок полномочий Шольца закончился

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры правительства страны сегодня получат свидетельства об увольнении, они останутся на своих должностях в качестве исполняющих обязанности министров.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

«Новоизбранный бундестаг соберется на учредительную сессию во вторник. Самый важный пункт повестки дня: выборы правительства. Вечером члены федерального правительства будут освобождены от своих должностей, однако продолжат исполнять обязанности до избрания нового канцлера», — говорится в материале.

Шольц продолжит работу в качестве канцлера. В четверг, 27 марта, он вылетит в Париж на саммит по Украине, при этом проведя предварительную консультацию со своим вероятным преемником Фридрихом Мерцем.

Источник: Gazeta.Ru