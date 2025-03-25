Александр Лукашенко: Полмира мечтает о белорусской «диктатуре»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 марта на церемонии инаугурации во Дворце Независимости обратился к своим соперникам на президентских выборах, передает БЕЛТА.

"Сегодня хочу обратиться и к своим соперникам - кандидатам, выдвинувшим себя на пост Президента. Благодаря вам мы показали образец настоящей чистой конкуренции. Без внутренних интриг, манипуляций со стороны внешних сил, - сказал белорусский лидер. - Спасибо и тем, кто в такой политический и правовой формат не вписывается, но продолжает из-за рубежа учить нас жизни, отрабатывая гранты западных "демократий".

Президент напомнил, что расследование новой администрации США вскрыло вопиющие случаи финансирования USAID и NED госпереворотов и цветных революций по всему миру, в том числе в Беларуси в 2020 году.

"Помните этот мятеж. Благодаря вам, продавшим Родину за эти гранты, а точнее - вопреки, мы стали сильнее. Потому что бережем мир, который вы ставите под угрозу. Обеспечиваем благополучие, которое вы ставите под удар, выпрашивая у своих хозяев санкции и бомбы. Вы научили нас ценить и отстаивать то, что мы имеем. Люди все видят. У вас нет и не будет поддержки. У вас нет будущего. Вам и вашим кураторам нечего противопоставить нашему единству. Скажу больше: полмира мечтает о нашей "диктатуре" - диктатуре реальных дел и интересов наших людей", - заявил глава государства.