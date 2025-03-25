В Женевском офисе ООН будут обсуждены права азербайджанских детей, ставших жертвами Карабахских войн

Делегация Международного фонда «Евразия пресс» (МФЕП) в рамках участия в работе 58-й сессии Совета ООН по правам человека посетила штаб-квартиру организации в Женеве (Швейцария), где также параллельно будут проведены мероприятия МФЕП.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в фонде, в рамках визита президента фонда Умуда Мирзоева, сотрудника программного отдела Джона Айомиде и специального представителя структуры Ника Нволиса запланированы встречи с официальными представителями ООН и НПО, представленными в Женеве.

Отметим, что параллельное мероприятие «Права детей в зонах конфликтов» пройдет 27 марта при организационной поддержке МФЕП и поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики. На мероприятии будут обсуждаться права детей, пострадавших от разрушительных последствий конфликтов в современном мире, в том числе азербайджанских детей, депортированных с родных земель в конце 80-х годов прошлого века, и ставших жертвами Первой и Второй Карабахских войн.