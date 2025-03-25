Пашинян и глава МИД Ирана обсудили мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения Еревана и Тегерана.

Как говорится в информации правительства Армении, Пашинян на встрече отметил, что отношения между Арменией и Ираном основаны на естественных интересах.

Арагчи со своей стороны заявил, что отношения между двумя странами имеют стратегическое значение.

"Собеседники коснулись реализации новых проектов между Арменией и Ираном в экономической сфере, в том числе в инфраструктуре и энергетике", - отмечается в информации.

Кроме этого, Пашинян и Арагчи в ходе встречи обменялись мнениями по нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе подписания мирного договора, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.