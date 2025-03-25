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Вице-президент Бразилии: COP29 открыл новые перспективы в области «зеленой экономики»

First News Media17:50 - Сегодня
Вице-президент Бразилии: COP29 открыл новые перспективы в области «зеленой экономики»

Прошедшая в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) стала важной платформой для борьбы с глобальным изменением климата и укрепления международного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Бразилии Жералду Алкмин на мероприятии Rumos 2025, организованном бразильским финансовым изданием Valor Econômico.

По его словам, COP29 открыл новые перспективы в области «зеленой экономики» и устойчивого развития.

«Представленные Бразилией на этой конференции экологические и экономические инициативы подтвердили стремление нашей страны играть ведущую роль в борьбе с изменением климата. Мы ставим цель сократить выбросы парниковых газов на 59-67% к 2035 году», — отметил Алкмин.

Он также подчеркнул, что проведение COP30 в Бразилии создаст для страны новые возможности.

«Мы придаем особое значение энергетическому переходу. Примерно 90% электроэнергии в Бразилии вырабатывается из возобновляемых источников — воды, солнца, ветра и биомассы. Это наше стратегическое преимущество. Мы активно работаем над регулированием углеродного рынка, развитием производства «зеленого» водорода и устойчивой индустриализацией. Международное сотрудничество в этих сферах для нас в приоритете», — добавил вице-президент.

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