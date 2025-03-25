Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с Новруз байрамы
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание.
В послании говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником Новруз, который является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее.
Уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и Азербайджаном, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов наших государств.
Примите в этот особый праздничный день пожелания крепкого здоровья и успешной реализации планов Вам, мира и благополучия жителям вашей страны».
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