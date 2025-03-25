Германия закрыла въезд чиновникам из Грузии

Министерство иностранных дел Германии ввело запрет на въезд в страну для чиновников из Грузии, ответственных за применение грубых мер в отношении участников акций протеста в республике.

Об этом сообщается на странице германского ведомства в соцсети X.

В заявлении говорится, что почти три месяца грузины участвуют в акциях протеста в поддержку вступления своей страны в Европейский союз и против курса действующих властей. По мнению руководства ФРГ, грузинский народ выступает против «запугивания, тюремного заключения и насилия». Запрет был введен против лиц, ответственных за это, отметили в ведомстве.

Источник: Gazeta.Ru