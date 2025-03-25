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Euronews подготовил специальный репортаж, посвященный Глобальному Бакинскому форуму - ВИДЕО

First News Media12:10 - Сегодня
Euronews подготовил специальный репортаж, посвященный Глобальному Бакинскому форуму - ВИДЕО

На телеканала Euronews в эфир вышел очередной выпуск передачи Focus, посвященный XII Глобальному Бакинскому форуму, который состоялся 13-15 марта.

Репортаж о форуме опубликован на официальном сайте телеканала.

"XII Глобальный Бакинский Форум собрал высокопоставленных должностных лиц и политиков для обсуждения насущных глобальных проблем под девизом "Переосмысление мирового порядка: превращение вызовов в возможности", - отмечает телеканал.

В репортаже указывается, что дискуссии на форуме были сосредоточены вокруг таких тем, как расширение ЕС, региональная безопасность на Южном Кавказе и постконфликтная стабильность.

"Лидеры подчеркнули более тесного международного сотрудничества, при этом Албания подтвердила свои европейские устремления, а эксперты подчеркнули важность стабильности на Западных Балканах", - подчеркивает Euronews.

Телеканал также приводит кадры интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором азербайджанский лидер подчеркнул важность создания механизма безопасности Южного Кавказа

"Конечно, важно защитить регион от любых кризисов вокруг нас. К несчастью, регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды. Сейчас у нас относительно спокойный период. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом; создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза", - приводит телеканал отрывок из интервью с Ильхамом Алиевым.

Также Euronews привел кадры интервью с президентом Албании Байрамом Бегайем, в котором он заявил о необходимости защиты ценностей.

"Мы находимся на перепутье, защищая наши ценности, которыми мы дорожим. Свобода, демократия, человеческое достоинство, справедливость, это то, что мы должны защищать", - сказал он.

Подводя итог передачи, телеканал уделил внимание вопросу безопасности Балканского полуострова. По этому вопросу телеканал привел отрывок из интервью с экс-президентом Черногории Мило Джукановичем, в котором он говорит о взаимосвязанности региона с Европой и перспективах вступления в ЕС.

"Это вызов для тех кто принимает политические решения на Западных Балканах. Но на мой взгляд, речь идет о будущем Европы в новом геополитическом контексте", - сказал он.

В репортаже также отмечается, что участники форума подчеркнули его роль в формировании политических дискуссий по вопросам глобальной безопасности и экономического развития.

Источник: Report

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