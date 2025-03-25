В Шамкире машина врезалась в столб

На трассе Гянджа – Шамкир, проходящей через село Гушгара Гёйгёльского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, житель Шамкира А.Мириев (1985 г.р.) потерял управление автомобилем, в результате чего машина врезалась в придорожный осветительный столб.

Водитель получил серьезные травмы разной степени тяжести и был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ДТП ведётся расследование.