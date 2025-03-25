В США после проверки департамента Маска признали умершими 7 млн человек

Служба социального обеспечения США признала умершими около семи миллионов американцев возрастом 120 лет и старше, числящихся живыми.

Об этом сообщил департамент государственной эффективности (DOGE) на своей странице в соцсети X.

По данным департамента, очистка данных была проведена в течение трех недель. На данный момент, по данным DOGE, примерно семь миллионов номеров социального страхования признаны недействительными.

В публикации подчеркивается, что на данный момент в стране еще осталось около пяти миллионов американцев, которые числятся живыми, но на самом деле умерли.

Источник: Gazeta.Ru