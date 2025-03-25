Александр Лукашенко: Доброжелательные отношения между Беларусью и Азербайджаном будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с праздником Новруз.

В послании Президента Беларуси говорится: «Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником Новруз, который является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее.

Уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и Азербайджаном, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов наших государств».

Александр Лукашенко пожелал главе нашего государства крепкого здоровья и успешной реализации планов, а жителям нашей страны - мира и благополучия.

Источник: АЗЕРТАДЖ