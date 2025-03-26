Глава Президентского совета Ливии поздравил Президента Азербайджана с праздником Рамазан
Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.
«С чувством большого удовлетворения передаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан.
Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам крепкое здоровье, а исламской умме — изобилие, благополучие и процветание», - говорится в послании.
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