Глава Президентского совета Ливии поздравил Президента Азербайджана с праздником Рамазан

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«С чувством большого удовлетворения передаю Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного праздника Рамазан.

Молю Всевышнего Аллаха даровать Вам крепкое здоровье, а исламской умме — изобилие, благополучие и процветание», - говорится в послании.