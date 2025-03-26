Майк Уолтц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат Белого дома

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за добавление журналиста в чат высокопоставленных чиновников с обсуждением ударов по Йемену. С соответствующим заявлением он выступил в интервью телеканалу Fox News.

Добавление главреда издания The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат стало причиной крупного скандала. При этом Уолтц подчеркивает, что утечка была непреднамеренной.

«Смотрите, я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Моя работа была в том, чтобы убедиться, что все скоординировано», — заявил он.

По словам Уолтца, после его беседы с Илоном Маском в причинах инцидента разбираются «лучшие технические умы».

До этого издание Politico писало, что Уолтца могут уволить после утечки данных об ударах США по Йемену, которая обнажила подробности «увлекательной политической дискуссии» с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее Пентагон отреагировал на утечку данных по ударам в Йемене.

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Источник: Gazeta.ru