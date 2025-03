Министр обороны США слил планы военной атаки в чате с журналистом, добавленным по ошибке

В экстраординарном нарушении норм национальной безопасности министр обороны США Пит Хегсет за два часа до начала ударов по Йемену раскрыл детали военной операции в чате мессенджера Signal.

Как оказалось, среди участников беседы случайно оказался главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

Этот эпизод, о котором сообщили The Atlantic и The New York Times, уже называют одним из самых шокирующих сбоев в области оперативной безопасности за последние годы. Речь идёт не просто о технической ошибке, а о реальной утечке конфиденциальных данных, потенциально ставившей под угрозу жизни американских военных.

Согласно статье Голдберга, в группу были добавлены высокопоставленные чиновники администрации Трампа — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц. Последний, как утверждается, и пригласил журналиста по ошибке.

15 марта в 11:44 министр Хегсет направил в чат подробности предстоящей операции против хуситов в Йемене — названия целей, виды вооружения и точную временную последовательность ударов. В 13:45 началась первая волна авиаударов по Сане, подтвержденная как Пентагоном, так и очевидцами на месте.

Хегсет заверил собеседников в соблюдении “оперативной безопасности” (OPSEC), однако, как подчёркивает The New York Times, использование незащищённого мессенджера для таких целей может быть расценено как нарушение Закона о шпионаже. Экс-сотрудники ФБР в беседе с изданием назвали произошедшее “разрушительной утечкой”.

Сам Голдберг позже признался: «Когда началась передача конкретных планов, у меня по спине пробежал холодок». Тем не менее он не стал публиковать содержание переписки.

Ситуация вызвала бурную реакцию в Вашингтоне. Сенатор Джек Рид, главный демократ в Комитете по делам вооружённых сил, назвал случившееся “одним из самых вопиющих примеров пренебрежения безопасностью и здравым смыслом”.

Интересно, что в чате вице-президент Вэнс раскритиковал операцию, отметив, что США в очередной раз “вытаскивают Европу из беды”. Хегсет согласился, добавив: “Европейское иждивенчество — это ПАТЕТИЧНО”, но настоял на необходимости удара.

Хегсет, отвечая на вопросы журналистов на Гавайях, где он начал свою поездку по Азии, заявил: “Никаких военных планов никто не передавал. И это всё, что я скажу”. При этом, он назвал главреда The Atlantic «так называемым журналистом».

Тем не менее Белый дом подтвердил подлинность переписки. Представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз заявил, что рассматривается “ошибочное добавление номера” в цепочку сообщений, и подчеркнул, что чат демонстрировал “глубокую координацию” между участниками.

Символично, что бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, подвергавшаяся в своё время жёсткой критике со стороны республиканцев за использование личного сервера, прокомментировала публикацию The Atlantic одной фразой: «Вы, должно быть, шутите».