Токаев: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для Южного Кавказа и ЦА

Казахстан приветствует завершение переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Ереваном и Баку.

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает Казинформ.

По его мнению, это знаменательное событие станет предвестником установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном и будет способствовать упрочению безопасности и активному развитию сотрудничества региона как с Казахстаном, так и со всеми странами Центральной Азии.