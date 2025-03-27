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Иреван и Ашхабад возобновили переговоры о поставках туркменского газа в Армению через Иран

First News Media09:57 - Сегодня
Иреван и Ашхабад возобновили переговоры о поставках туркменского газа в Армению через Иран

Иреван и Ашхабад возобновили переговоры о поставках туркменского газа в Армению транзитом через Иран.

Об этом, как передают армянские СМИ, сообщил советник премьер-министра Армении Арташес Туманян в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Туркменистаном.

По словам Туманяна, в последние годы армянские делегации неоднократно посещали Туркменистан для обсуждения энергетических и смежных проектов. Армения выразила заинтересованность в заключении сделки с государственным концерном «Туркменгаз» на закупку природного газа, переговоры по которой уже прошли в несколько этапов.

Речь идет о поставках газа объемом от 600 миллионов до 1 миллиарда кубометров в год по схеме своп-обмена с участием Ирана. Тегеран, являющийся ключевым участником проекта, дал согласие на его реализацию. Однако, как отметил Туманян, на данный момент остается неурегулированным вопрос цены, переговоры продолжаются.

Обсуждается также возможность транзита туркменского газа через Армению в Грузию. По словам советника, Тбилиси дал положительный ответ на это предложение. В случае успешной реализации проекта туркменский газ может стать доступным и для стран Черноморского региона.

Второе направление армяно-туркменского диалога касается поставок электроэнергии из Туркменистана.

Ашхабад положительно воспринял предложение, однако Иреван пока не определился с оптимальной схемой её использования. Изначально рассматривался вариант задействовать поставки в рамках газоэлектрического обмена между Арменией и Ираном, но окончательного решения пока нет.

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