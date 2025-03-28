Президент СОР29: Каждая страна должна выполнить свои соответствующие обязательства по предоставлению климатического финансирования и разработать амбициозный национальный климатический план

Каждая страна должна выполнить свои соответствующие обязательства по предоставлению климатического финансирования и разработать амбициозный национальный климатический план.

Об этом в интервью изданию Climate Home News сказал президент COP29 и специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев.

В материале под заголовком «Как укрепить многостороннюю климатическую систему в 2025 году: шаг за шагом», он отмечает, что в прошлом году задача мультилатералистской стороны была сложной, но ясной.

«На ежегодной климатической конференции ООН, в частности, на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку нам пришлось заключить соглашение по первой в истории согласованной цели климатического финансирования для поддержки развивающегося мира. С точки зрения международных переговоров, они были, пожалуй, одними из самых сложных и спорных. Нам было необходимо, чтобы 198 стран договорились о чем-то столь деликатном, как холодная наличность, и все это на фоне глобальных встречных войн, экономических проблем и волны выборов. Это было нелегко, но мы добились. Мы согласовали историческую финансовую цель Баку по мобилизации 300 миллиардов долларов в год к 2035 году, что является крупнейшим обязательством когда-либо исходившим от процесса ООН. Эта цель установила ориентир того, как мы будем поддерживать друг друга в течение второго десятилетия после Парижского соглашения. Это не было всем для всех и оно никогда не могло стать механизмом финансирования всех действий по борьбе с изменением климата. Но, будучи председателем COP29, Азербайджан стремился к тому, чтобы это было как можно более амбициозным. Мы знали, что нам надо было зафиксировать его до того, как делегаты покинут Баку, иначе мы, возможно, никогда ни о чем не договоримся. Задача мультилатералистской стороны в этом году будет совершенно иной. Никогда ничего не случается дважды одинаково», - подчеркнул президент COP29.

Рассказав про коалицию желающих, М. Бабаев отметил, что на Петерсбергском климатическом диалоге в Берлине, первой крупной встрече министров по климату после Баку, участники четко осознали как проблемы, стоящие перед многосторонней системой, так и свое желание защитить ее. «Вопрос для всех нас следующий: как преданные своему делу субъекты, занимающиеся изменением климата, добиваются этого? Какие ощутимые шаги должна предпринять коалиция желающих в текущем году, чтобы сохранить и укрепить лучшую и единственную систему международного сотрудничества в области изменения климата?

Прежде всего, нам нужно поддержать Бразилию. Как новый президент, они примут нас в Белене, и мы должны следовать их руководству. Они представили свое видение «мутирао» (совместные усилия), согласно которому сообщество объединяется для работы над общей задачей. Они определили приоритеты переговоров по важным темам. Это включает в себя обеспечение справедливого перехода для сообществ, который никого не оставит позади, измерение того, как мы адаптируемся к последствиям глобального потепления, и объединение, чтобы обсудить, как нам лучше всего провести Первое глобальное подведение итогов, в соответствии с табелем успеваемости, согласованному два года назад в Дубае. Успешные результаты этих переговоров станут важнейшими показателями того, что мир по-прежнему желает и способен найти общий язык.

Однако в этом году многосторонняя система - это нечто большее, чем просто выход каждого из комнаты с согласованным листом бумаги. Президентство Бразилии дает нам кристально четкое указание, что мерилом эффективности международных усилий по решению климатического кризиса является их реализация. Один за другим нам всем необходимо сделать шаг вперед и убедиться, что наши действия соответствуют нашим словам. После первого календарного года, когда средние температуры были на 1,5°C выше доиндустриальных времен, это более актуально, чем одержимость новыми словами», - сказал М. Бабаев.

Подчеркнув также обеспокоенность по поводу климатических инвестиций он также отметил: «Итак, начнем с того, о чем мы договорились в Баку. В Берлине мы услышали, как развитые и развивающиеся страны заявили, что нам необходимо достичь финансовой цели Баку и взять на себя ответственность за выполнение данных нами обещаний. Однако несмотря на конкурирующие глобальные приоритеты, уже существует явное беспокойство по поводу направления инвестиций в климат. Финансовая цель Баку была коллективным обязательством и каждый должен убедиться, что она достигнута. Нам надо, чтобы страны признали обеспокоенность передовых сообществ и разработали четкие планы по внесению своей справедливой доли в достижение цели в 300 миллиардов долларов к 2035 году. Для любой страны, которая хочет сохранить и укрепить многосторонний процесс, это важная отправная точка.

Далее нам необходимо обратиться к словам, впервые произнесенным десять лет назад в Париже. Центральным элементом этого плодотворного соглашения была необходимость для каждой страны определить свой собственный вклад в борьбу с изменением климата, используя подход «снизу вверх». Совокупность этих национальных планов была направлена на достижение конечных целей создания безопасного и устойчивого мира. Сейчас наступает срок следующего поколения этих планов, известных как «Национально определяемые вклады» (NDC). Теперь каждый несет ответственность за достижение максимально высоких амбиций и предложение лучшего из себя. Каждый NDC имеет значение. Каждый доллар имеет значение. В этом году будущее многостороннего процесса по решению климатического кризиса будет зависеть от того, как отдельные страны ответят на этот призыв к действию».

Источник: АЗЕРТАДЖ