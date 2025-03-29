В Баку стартовала международная конференция "Колониализм: Стирание религиозно-национальной идентичности".

Как сообщает Report, в конференции, организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители движений за независимость из территорий, находящихся под колониальным контролем Франции и Нидерландов, включая Гваделупу, Французскую Гвиану, Новую Каледонию (Канаки), Корсику, Мартинику, Реюньон, Бонэйр, Французскую Полинезию, Майотту, острова Уоллис и Футуна, а также родственники политзаключенных.

В ходе обсуждений поднимаются вопросы политики ассимиляции, проводимой колониальными державами, включая запрет и ограничение использования родных языков, давление на религиозные убеждения, изменение имен и фамилий, а также переписывание истории в интересах колониальной политики.

Участники также затронут тему последствий колониального правления, глобальных движений против колониализма, защиты национального наследия, освобождения политзаключенных и требований репараций. Кроме того, внимание будет уделено неоколониальной политике Франции и Нидерландов.

В рамках конференции ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между Бакинской инициативной группой и одним из движений за независимость.