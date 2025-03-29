Представитель Гваделупы: Конференции Бакинской инициативной группы расширили осведомленность о колониализме

Создание Бакинской инициативной группы (БИГ) и организованные ею конференции способствовали расширению информированности о проблемах колониализма.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международного фронта деколонизации (Гваделупа) Жозе Мартен Жан-Пьер на международной конференции "Колониализм: стирание религиозно-национальной идентичности", проходящей в Баку.

Он отметил, что именно в Баку был сформирован Международный фронт деколонизации.

"Мы получили инструменты, которые позволяют нам бороться с колониализмом. Считаем, что в этом процессе ООН может стать нашим союзником. Ее резолюции призывают к наращиванию усилий по ликвидации колониализма, и мы должны поддерживать эти инициативы", - сказал он.

Жан-Пьер подчеркнул, что деятельность БИГ должна стать примером для всех неправительственных организаций мира.

"Мы должны начать международное посредничество и требовать от Комитета ООН по деколонизации усиления поддержки борьбы с колониализмом. Наша цель — более справедливый мир", - добавил он.