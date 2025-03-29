Франция продолжает уничтожать местные культуры через насильственную ассимиляцию - Седрик Фамибелль-Пронзола

Франция продолжает уничтожать местные культуры через насильственную ассимиляцию.

Как передает Trend, об этом сказал представитель Реюньона Седрик Фамибелль-Пронзола в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

Седрик Фамибелль-Пронзола отметил, что местная культура включает в себя поведение, верования, обычаи и традиции народа, а ассимиляция - это процесс, при котором индивиды поглощаются доминирующей культурой общества.

"Не случайно процесс ассимиляции во Франции начинается именно с колоний, где нам преподавали французскую историю, географию и язык, но ничего о нашей культуре и языке", - сказал он.