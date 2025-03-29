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Колониальная политика Франции привела к уничтожению религиозно-национальной идентичности народов - Доминик Монте

First News Media12:30 - Сегодня
Колониальная политика Франции привела к уничтожению религиозно-национальной идентичности народов - Доминик Монте

Колониальная политика Франции привела к уничтожению религиозно-национальной идентичности народов, лишив их не только свободы, но и самой сущности.

Как передает в субботу Trend, об этом сказала член Движения за деколонизацию и социальную свободу (Французская Гвиана) Доминик Монте в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

"Колониальная система не только похитила богатства народов, но и лишила их культуры, традиций и языков. Мы теряли не только свободу, но и свою идентичность. Нам не оставили ни имен, ни культуры, ни традиций. Нам навязали чуждые ценности, и мы стали частью того общества, которое навязало нам свою историю и культуру", - сказала она.

Доминик Монте подчеркнула, что после департаментализации в 1946 году был внедрен западный образ жизни, и французы начали пропагандировать модель жизни, чуждую коренным народам. Школы начали преподавать историю Франции, ее культуру, что привело к полному ассимиляционному процессу.

"Однако сейчас многие жители Французской Гвианы ищут свою африканскую идентичность, возвращаются к своим корням. У нас стало больше конференций, посвящённых вере, истории предков, традициям. Многие называют себя афродиаспорными, и это важный шаг на пути восстановления собственной идентичности", - добавила она.

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