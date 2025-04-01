Азербайджан стал основным соавтором проекта спецрезолюции ООН - ФОТО

В Женеве в рамках 58-й сессии Совета по правам человека ООН (СПЧ) Азербайджан инициировал и стал основным соавтором проекта специальной резолюции, направленной на защиту прав жертв мин.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Было отмечено, что информация о проекте резолюции была представлена на мероприятии высокого уровня на тему "Мины, права человека и деградация окружающей среды - эффективная помощь жертвам мин".