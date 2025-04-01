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Президент Ирана посетит Азербайджан

First News Media12:41 - Сегодня
Президент Ирана посетит Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в апреле посетит Азербайджан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на источники.

Напомним, что в феврале помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев в рамках своего визита в Иран встретился с Масудом Пезешкианом.

Х.Гаджиев передал президенту Ирана искренние приветствия и приглашение главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева посетить Азербайджан.

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