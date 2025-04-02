Президент Ильхам Алиев: Сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились

Наша историческая Победа открыла путь к мирным переговорам, и считаю, что сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Выразив уверенность, что визит Президента Германии в Азербайджан будет иметь очень позитивные результаты, глава государства подчеркнул: «Это первый официальный визит Президента Германии в Азербайджан в истории двусторонних отношений, и уверен, что его результаты еще больше сблизят наши страны».

Источник: АЗЕРТАДЖ