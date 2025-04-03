Муниципальные выборы в Армении и их итоги для Пашиняна

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Состоявшиеся в воскресенье, 30 марта, в городах Гюмри и Паракар Армавирской области внеочередные выборы в органы местного самоуправления, оказались в центре внимания как в Армении, так и за ее пределами.

Ряд политологов и наблюдателей уже заявил, что их результаты могут послужить индикатором того, что в 2026 году правящая пашиняновская партия «Гражданский договор» рискует проиграть на парламентских выборах. В предлагаемой вниманию читателей статье мы попытаемся представить детальный анализ факторов, влияющих на результаты выборов в Армении, и их возможных долгосрочных политических последствий как для премьера Никола Пашиняна, так и для «Гражданского договора».

Партии и результаты

Гюмри — второй по величине город Армении, важный экономический и культурный центр, а также один из столпов политической базы Никола Пашиняна. Здесь имеется один важный аспект: для армянских политиков выборы в местные органы самоуправления служат своего рода индикатором политических настроений на национальном уровне, и победа оппозиции в них может быть воспринята как сигнал растущего недовольства в обществе, что в дальнейшем вполне способно отразиться на исходе парламентских выборов.

На прошедших выборах сражались несколько партий и политических сил, включая «Гражданский договор» Пашиняна и различные оппозиционные структуры. Результаты продемонстрировали ощутимые успехи оппозиции в Гюмри и Паракаре, что вызвало обеспокоенность среди сторонников премьера.

Однако история показывает, что в Армении местные выборы могут отражать общее настроение в обществе, но не всегда напрямую предсказывают итоги национальных выборов.

Обозначим несколько ключевых аспектов данного тезиса.

1. Выборы в местные органы самоуправления являются индикатором общественного настроения и зачастую отражают локальные предпочтения и обеспокоенность избирателей конкретным политическим контекстом в регионе. Эти выборы могут демонстрировать настроения, связанные с экономическими проблемами, коррупцией на местном уровне, отношениями с местной властью и даже культурными или этническими особенностями. Например, если в какой-то области растет недовольство местной властью или происходит изменение в социальной структуре, это может отразиться на результатах местных выборов.

2. Отсутствие прямой корреляции с национальными выборами.

Несмотря на то, что местные выборы могут показывать общее настроение, это не всегда напрямую связано с результатами на национальном уровне. Причины могут быть разными: а) различные политические контексты: на национальном уровне в повестке дня могут стоять вопросы, не касающиеся местных выборов, например, внешняя политика, национальная безопасность или экономические реформы, что способно изменить приоритеты избирателей; б) факторы партийной идентичности: в Армении существуют различные политические силы, которые могут иметь локальные успехи, но не обладать достаточной поддержкой на национальном уровне. Местные кандидаты могут опираться на личные связи или местные элиты, в то время как на национальных выборах важнее партийная идеология и общая поддержка партии; 3) институциональная структура: например, местные выборы могут быть проведены в определенных регионах с сильным доминированием местных партий или кланов, что не обязательно отражает политическую реальность на национальном уровне, где главная роль отведена другим игрокам.

3. Политическая изменчивость и нестабильность: в Армении, как и в других странах с переменчивой политической ситуацией, местные выборы могут быть менее предсказуемыми, чем национальные, стать результатом краткосрочных изменений в общественном настроении, реакцией на текущие события или местные протесты, в то время как на национальном уровне выборы могут определяться более стабильными и долгосрочными политическими процессами.

4. Роль персоналий и локальных факторов: часто на местных выборах успех может зависеть от личных качеств кандидатов, их способности взаимодействовать с местными элитами, а также от возможности предложить конкретные решения проблем жителей, в то время как на национальном уровне решающими становятся партийные платформы, общественная поддержка и политические коалиции.

В истории Армении были случаи, когда результаты выборов в отдельных областях или муниципалитетах демонстрировали поддержку конкретных политических сил, однако на национальном уровне эти силы не добивались успеха. Например, на местных выборах в некоторых областях могут побеждать независимые кандидаты или представители партий, не являющихся доминирующими на национальной арене.

Таким образом, тезис о том, что местные выборы в Армении могут отражать общее настроение в обществе, но не всегда предсказывают результаты на национальных выборах, подчеркивает сложную и многослойную природу армянской политической системы. Политические предпочтения на разных уровнях власти часто определяются различными факторами, и локальные выборы могут быть более чувствительными к изменчивости общественного мнения, чем стабильные и разноплановые выборы на национальном уровне.

Тем не менее победа оппозиции в значимых регионах дает основание сделать вывод о том, что ее популярность растет. И здесь не последнюю роль играет господствующая в обществе идеология реваншистских лозунгов оппозиции.

Политический контекст: влияние на Пашиняна

1. Экономическая ситуация и социальное недовольство

Одним из главных факторов, способным повлиять на итоги выборов, является экономическая ситуация в стране. Несмотря на определенные успехи в области внешней политики, поддержку рядом государств Армении на международной арене, многие граждане этой страны все еще испытывают трудности, связанные с высокими ценами на товары и услуги, низким уровнем дохода и недостаточной социальной защитой. Особенно это затрудняет жизнь в отдаленных и экономически слабых регионах, таких как Гюмри и Паракар, что могло повлиять на предпочтения избирателей.

2. Негативная реакция на изменения в политике правительства

Никол Пашинян пришел к власти в 2018 году после революции, обещая кардинальные изменения и борьбу с коррупцией. Однако многие из тех, кто поддерживал его на первых этапах правления, начали разочаровываться в политике премьера. Некоторые недовольны его экономической политикой, другие считают его недостаточно решительным в вопросах национальной безопасности или внешней политики, третьих раздражают его попытки балансировать между геополитическими центрами и, как следствие, противоречивость в заявлениях. Значительную роль, безусловно, сыграло и поражение в 44-дневной войне.

3. Этнические и исторические контексты

В Армении, в частности, в таких регионах, как Гюмри, существуют исторические и этнические особенности, влияющие на политические предпочтения. Гюмри (бывший Александрополь) — город с историей, но не с самой сильной экономикой. Ранее большая часть населения поддерживала оппозицию, особенно после того, как Пашинян предложил реформы, которые могли восприниматься как угроза традиционному укладу жизни. Эти факторы, а также влияние более консервативных сил могли сыграть роль в снижении популярности правящей партии на местном уровне.

Анализ возможных долгосрочных последствий

1. Рост поддержки оппозиции

Если тенденция продолжится, и оппозиционные силы и в дальнейшем сохранят высокий уровень поддержки в таких ключевых районах, как Гюмри и Паракар, это может означать, что на парламентских выборах 2026 года Пашинян столкнется с конкуренцией. Вопрос в том, насколько серьезной она будет, и смогут ли оппозиционные силы объединиться, чтобы предложить альтернативу действующему правительству.

2. Поляризация политического ландшафта

Муниципальные выборы могут также сигнализировать о дальнейшей поляризации политического поля в Армении. Пашинян, несмотря на свою популярность в некоторых кругах, сталкивается с критикой как со стороны оппозиции, «карабахского клана», так и со стороны отдельных слоев общества. И если правительство не сумеет наладить диалог с общественностью и найти решение существующих экономических и социальных проблем, то это с большой долей вероятности приведет к углублению раскола. Кроме того, не стоит забывать и том, что на сознание граждан Армении в определенной степени оказывает воздействие и армянская диаспора.

3. Международная поддержка и влияние

Не последнюю роль в будущем Пашиняна будут играть международные отношения, в частности, с Россией, Западом и странами региона. Находясь в непростой геополитической ситуации, Армения может столкнуться с дополнительными вызовами в отношениях с соседями и мировыми державами. Неспособность правительства отказаться от территориальных претензий к соседним государствам провоцирует нестабильность на Южном Кавказе, что также может подорвать поддержку Пашиняна на внутреннем фронте.

Таким образом, результаты внеочередных муниципальных выборов в Гюмри и Паракаре не могут восприниматься как безусловный прогноз итогов парламентских выборов 2026 года, однако служат важным сигналом того, что Никол Пашинян и его партия могут столкнуться с серьезными вызовами. Экономическое недовольство, недостаточная социальная поддержка, возрастающее влияние оппозиции — все это говорит о том, что на следующих парламентских выборах ситуация может измениться.

Чтобы избежать этого, Пашиняну необходимо в корне пересмотреть некоторые аспекты своей внутренней политики, усилить работу в направлении решения проблем, с которыми сталкивается армянское общество, и прийти к компромиссу с оппозицией. Решающую роль может оказать и устранение им препятствий для подписания мирного договора. В противном случае в 2026 году Пашинян вполне может пасть с вершины политического Олимпа к его подножью.