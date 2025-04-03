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Еврокомиссар Йоргенсен обсудит в Баку укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном

First News Media17:31 - Сегодня
Еврокомиссар Йоргенсен обсудит в Баку укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном

Еврокомиссар по энергетике и жилищному хозяйству Дан Йоргенсен прибудет завтра в Баку, чтобы подтвердить стратегическое энергетическое партнерство между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Европейскую комиссию, Йоргенсен примет участие в 11-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 3-м министерском заседании Консультативного совета по зеленой энергии.

Йоргенсен выступит на открытии сессии ЮГК и примет участие в министерской сессии вместе с представителями правительств-партнеров, глав ведомств и компаний.

«Встреча станет ключевой возможностью обсудить расширение мощностей Южного газового коридора. Трубопровод представляет собой важнейший маршрут диверсификации поставок газа для ЕС и соседних стран, поскольку мы стремимся полностью отказаться от российских поставок», - указано в сообщении.

Сотрудничество в области возобновляемой энергии и сокращения выбросов метана также будет занимать важное место в визите комиссара Йоргенсена в Азербайджан, где на Консультативном совете по зеленой энергии обсудят усилия в областях энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии в регионе.

Комиссар также примет участие во встрече с министрами Азербайджана, Грузии, Румынии, Венгрии и Болгарии для оценки соглашения о коридоре зеленой энергии и будет сопредседательствовать на деловом круглом столе ЕС-Азербайджан по развитию морской ветроэнергетики в Каспийском море вместе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, отмечается в сообщении.

До Баку комиссар в Анкаре встретится с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром.

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