В Турции сотни человек отравились донер-кебабом

В Турции около 300 человек отравились донер-кебабом, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Об этом сообщает Haber Turk.

Инцидент произошел в районе Керфез города Коджаэли. Люди стали обращаться в больницу с жалобами на тошноту и рвоту после употребления в пищу донер-кебаба, приобретенного в магазине на улице Ататюрка.

В результате медицинская помощь потребовалась нескольким сотням человек. При этом двое из них остаются в критическом состоянии.

Торговая точка, где, предварительно, отравились люди, была опечатана и временно закрыта. Сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства провели проверку предприятия и взяли образцы продукции. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.