Из оборота изъяты партии сливочного масла с нарушениями состава

Агентство продовольственной безопасности продолжает контрольные мероприятия в отношении сливочного масла.

В рамках контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (AQTA), в образцах сливочного масла, произведенного физическим лицом Али Джафаровым, были обнаружены растительные стерины (кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин), а также пищевые добавки (сорбиновая и бензойная кислоты), использование которых в данном виде продукции не разрешено нормативными документами, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По данному факту агентством принято ограничительное решение о изъятии партий указанного продукта из оборота и его отзыве из торговых сетей, а также приняты необходимые меры в соответствии с законодательством.

Отметим, что если на упаковке сливочного масла заявлено использование сливок, полученных из натурального коровьего молока и пастеризованных, но фактически в составе обнаружены растительные масла, это расценивается как введение потребителей в заблуждение и нарушение их прав со стороны производителя. Кроме того, чрезмерное потребление продуктов, содержащих сорбиновую кислоту (E200) и бензойную кислоту (E210), может вызывать аллергические реакции у людей. В соответствии с действующими нормативными документами использование этих пищевых добавок запрещено в некоторых видах продукции.

Партии продукции, в которых выявлены несоответствия, следующие: