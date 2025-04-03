Байрактар: Инфраструктура, которая позволяет Азербайджану удвоить экспорт газа в Европу к 2027 году, уже готова

Анкара заявила о готовности заключить долгосрочные контракты на закупку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана.

Как сообщает Haber Global, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Если в течение следующих 15 лет у Азербайджана будут дополнительные объемы газа, наш внутренний рынок открыт. Турецкая промышленность, экономика, население растут, и мы готовы к долгосрочным обязательствам по покупке газа", - отметил он.

Министр подчеркнул, что для расширения Южного газового коридора необходима активная позиция не только Турции и Азербайджана, но и Европы.

По его словам, Турция уверенно движется к статусу энергетического хаба и готова удвоить транспортировку газа в Европу.

Он также напомнил, что по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан ежедневно на мировые рынки поступает 700 тыс. баррелей нефти, а совокупная пропускная способность газопроводов TANAP и TAP составляет 32 млрд кубометров в год.

Байрактар добавил, что инфраструктура, которая позволяет Азербайджану удвоить экспорт газа в Европу к 2027 году, уже готова.

Источник: Report