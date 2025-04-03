Урок от Баку и работа над ошибками Берлина. ФРГ признает ключевую роль Азербайджана в мирном развитии Южного Кавказа

Молниеносная и категоричная реакция Баку на провокации, состряпанные на политической кухне Берлина, позволила нивелировать крупный дипломатический скандал, который едва не разразился в последние дни в азербайджано-германских отношениях.

Напомним, что в преддверии турне Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по Южному Кавказу имели место действия, идущие вразрез с заявлениями Германии о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также с продолжающимся мирным процессом.

В частности, речь идет о публикации на официальной странице Президента ФРГ в соцсети изображения «флага» уничтоженного сепаратистского режима.

Кроме того, в эфире общественного вещателя Германии - Deutsche Welle («Немецкая волна») был показан фильм, пронизанный однобокостью, фальсификациями, лживыми армянскими нарративами, и с элементами пропаганды расизма, межэтнической и межрелигиозной вражды.

Серьезные вопросы вызвали и высказывания самого Штайнмайера в рамках визита в Армению.

После того как посол ФРГ Ральф Хорлеманн был вызван в МИД Азербайджана, где ему был выражен решительный протест, Берлин принес официальные извинения Баку за произошедший инцидент и подтвердил позицию Германии в отношении территориальной целостности Азербайджана.

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Президент ФРГ в ходе официального визита в Азербайджан еще раз подтвердил эту позицию.

«Мы приветствуем подготовку мирного договора, знаем и признаем, что Карабахский регион является территорией Азербайджана. Это наша позиция, и эта позиция может быть конкретизирована и с азербайджанской стороны», - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с совместными с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлениями для прессы.

«Мы никогда не поддерживали территориальные претензии одной стороны к другой. Думаем, что международно признанные границы должны быть в силе, они должны признаваться, к этим границам надо относиться с уважением. Что касается позиции Германии, то могу сказать, что мы были верны своей линии, позиции. Надеюсь, это понимают и в вашем регионе. Мы хотим, чтобы период отсутствия мира между двумя государствами остался позади и наступило новое будущее, которое принесет стабильность. Южный Кавказ должен стать регионом мира как для Армении, так и для Азербайджана, - заявил он.

Отметив важное значение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и согласования текста мирного договора, Президент Германии сказал: «Поскольку соглашение достигнуто, надеюсь, что эта ситуация получит дальнейшее развитие и будет использована для скорейшего подписания мирного договора, наконец, в Вашем регионе установится подлинный и прочный мир».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев со своей стороны еще раз декларировал ключевые условия Баку для подписания мирного соглашения. «На сегодняшний день текст мирного договора полностью согласован, он состоит из 17 параграфов. Никаких дополнительных условий Азербайджан здесь не выдвигал. Наши условия Армении известны, они не новы. Мы уже долгое время выдвигаем эти условия, однако до сих пор не получили от Армении какого-либо серьезного ответа».

«Во-первых, должна быть упразднена Минская группа ОБСЕ. Логика здесь в том, что мандат созданной в 1992 году Минской группы ОБСЕ заключался в урегулировании карабахского конфликта. Азербайджан сам решил карабахский конфликт – на основе Устава ООН и в рамках международного права. Поскольку конфликт разрешен и Армения официально признает Карабах территорией Азербайджана, никаких оснований для деятельности Минской группы ОБСЕ де-юре нет. И без того эта группа де-факто не функционировала. Несогласие Армении с этим справедливо вызывает у нас подозрения. Интересно, почему? Может быть, Армения снова хочет выступить с территориальными претензиями против нас? Их стремительное вооружение, приобретение летального оружия, подстрекательство Армении к новым провокациям со стороны Франции, их главного пособника в этой области, естественно, усиливают эти подозрения. То есть это первый вопрос.

Второй вопрос касается конституции Армении. В конституции Армении есть ссылка на Акт о независимости Армении, который является составной частью конституции. А там есть положение о присоединении законной, исторической территории Азербайджана к Армении, что считается открытой территориальной претензией к нам. Поэтому изъятие этого положения из конституции Армении является нашим легитимным требованием. После выполнения этих двух условий никаких препятствий для подписания мирного договора не будет. Как говорится, мяч на стороне Армении. Если Армения действительно хочет подписать мирный договор, она должна принять эти два легитимных условия Азербайджана», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в таких исторических договорах «каждый параграф, каждый пункт имеет большое значение». «Во время беседы с Президентом Штайнмайером я заявил, что Азербайджан сознательно не хотел чрезмерно перегружать этот договор, поэтому он очень лаконичный, охватывает основные принципы. Повторяю, там каждый вопрос имеет серьезное значение. Над этим документом активно работали специалисты, юристы, представители министерств иностранных дел двух стран, и я считаю, что обе стороны проявили добрую волю. Иначе этот документ не был бы подготовлен. Это во-первых.

Во-вторых, в Армении и некоторых западных кругах хотят обвинить Азербайджан в неподписании договора. Это также совершенно необоснованно. Потому что, как я уже отметил, инициатором этого процесса был Азербайджан. Основные принципы тоже разработал Азербайджан, и мы участвовали в этих переговорах с добрыми намерениями. Если бы мы не хотели подписывать договор, то поставили бы такие нереальные условия, что Армения их не приняла бы.

Что касается самого основного, самого важного из этих принципов, то, конечно, это – признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах. Причем со стороны правительства Армении, глава которого в 2019 году заявил на митинге в Ханкенди – на территории Азербайджана, куда он прибыл незаконно, – что «Карабах – это Армения, и точка». Сегодня некоторые – я уже говорил об этом несколько раз – пытаются представить Армению как «голубя мира». Но правительство Армении – это то самое правительство, которое, придя к власти в 2018 году, свело на нет все предыдущие переговоры. Оно заявило, что Азербайджан должен вести переговоры с так называемой незаконной «Нагорно-Карабахской республикой». Оно не только не устранило свои необоснованные территориальные претензии к нам, но даже ужесточило свои требования. Министр обороны нынешнего правительства Армении открыто заявил, что Армения готовится к «новой войне за новые территории». То есть совершенно неправильно и необоснованно делать из нынешнего правительства Армении и стоящих во главе него «голубя мира». Согласованный сегодня текст показывает, что Армения вынужденно подписывает этот мирный договор. Потому что благодаря одержанной нами Победе на поле боя, последующему преимуществу позиции Азербайджана в политической плоскости, и из-за того, что, несмотря на усилия некоторых европейских стран, стоящих за Арменией, ни Совет Безопасности ООН, ни Европейский Союз не предприняли никаких ограничительных мер против Азербайджана, Армения сегодня вынуждена признать Карабах территорией Азербайджана. Поэтому среди этих пунктов главный, естественно, именно этот. Человек, который сказал «Карабах – это Армения, и точка», сегодня говорит: «Карабах – это Азербайджан». Считаю, что это замечательный эволюционный процесс, и мы его приветствуем», - заявил Ильхам Алиев.

Констатировав, что именно историческая Победа Азербайджана открыла путь к мирным переговорам, глава государства отметил, что «сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились».

Повестка переговоров президентов затронула также вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Германией, в том числе, его экономические аспекты. Президент Ильхам Алиев отметил, что в январе-феврале текущего года двусторонний товарооборот увеличился почти в три раза: «Основной причиной этого стало увеличение объемов экспорта сырой нефти из Азербайджана в Германию. Поэтому мы считаем, что в предстоящие годы нам следует предпринять более активные шаги по диверсификации нашего товарооборота. Особенно в сфере возобновляемой энергии, где немецкие компании обладают огромным опытом, и у Азербайджана также есть очень большая программа и планы. Мы намерены к 2030 году за счет иностранных инвестиций довести производственную мощность возобновляемых источников энергии до 6 гигаватт, и это вполне реально. Часть этого объема будет экспортироваться в Европу».

Со своей стороны, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул важную роль Азербайджана в энергообеспечении Европы. «Азербайджан сыграл большую роль для Германии в 2022 году. Когда поставки газа, который мы получали из России, были прерваны, Азербайджан взял на себя большую ответственность, и я очень благодарен Вам за это. Из Ваших слов я понял, что, наряду с газом, здесь необходимо расширять и инфраструктуру. Поэтому мы в Европе должны работать над улучшением инфраструктуры. Потому что этого пока недостаточно».

Он также подчеркнул значимость Азербайджана как пространства, через которое проходят важные торговые пути: «Этот фактор, в свою очередь, может стать основой для объединения мира». «Ваша страна играет роль в наших торговых отношениях не только с Центральной Азией, но и с Дальним Востоком, включая Юго-Западную Азию и Китай. Мы знаем, что сегодня возможности действующих транспортных путей ограничены. Роль дорог, проходящих через Вашу страну, в том числе Среднего коридора, важна и для экономики Германии, это хорошая перспектива, и она станет еще более интересной».

Таким образом, твердость и решительность Баку в ответ на политические провокации, справедливость его требований, и официальные извинения Берлина как признание правоты Азербайджана, помогли избежать кризиса в двусторонних отношениях и с оптимизмом смотреть в будущее.

Важными шагами в укреплении доверия стали подтверждение позиции Германии в вопросе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также поддержка мирных инициатив Баку.

Заявления президентов свидетельствуют и о намерении сторон сосредоточить усилия на развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества, в частности в таких стратегически важных областях, как возобновляемая энергия и торговля. С учетом этого, будущее двустороннего взаимодействия выглядит вполне обнадеживающим.

Все эти аспекты, вместе с решением вопросов мирного процесса, подчеркивают ключевую роль Азербайджана в обеспечении стабильности и процветания в регионе, что в свою очередь имеет важное значение для глобальной экономики.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему "Интеграция Азербайджанской Республики в мировое сообщество, развитие сотрудничества со странами региона и другими государствами, международными организациями".