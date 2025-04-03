Мустафаев и Галузин обсудили азербайджано-российские связи

Посол Азербайджана Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Информацию об этом распространил МИД России.

Отмечено, что на встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития связей между Москвой и Баку в основной плоскости союзнического взаимодействия, рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

«Уточнен график межправительственных контактов и совместных мероприятий, запланированных на текущий год на территории России и Азербайджана. Беседа прошла в теплой и дружественной атмосфере, традиционной для отношений двух стран», — говорится в сообщении МИД России.