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Заместитель спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла посетила Парк Победы - ФОТО

First News Media13:09 - Сегодня
Заместитель спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла посетила Парк Победы - ФОТО

Заместитель спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла, руководитель группы дружбы Венесуэла-Азербайджан Америка Перес 3 апреля посетила Парк Победы в Баку.

Гостья возложила цветы к установленному в парке мемориалу в честь Победы.

Затем гостье была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти наших шехидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Отметим, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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