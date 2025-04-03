Заместитель спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла посетила Парк Победы - ФОТО

Заместитель спикера Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла, руководитель группы дружбы Венесуэла-Азербайджан Америка Перес 3 апреля посетила Парк Победы в Баку.

Гостья возложила цветы к установленному в парке мемориалу в честь Победы.

Затем гостье была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти наших шехидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Отметим, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Источник: АЗЕРТАДЖ