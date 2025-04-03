 Как новые тарифы повлияют на экономику Азербайджана и его торговлю с США? – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Как новые тарифы повлияют на экономику Азербайджана и его торговлю с США? – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Себа Агаева14:40 - Сегодня
Как новые тарифы повлияют на экономику Азербайджана и его торговлю с США? – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из ряда стран. В этот список вошел и Азербайджан, для которого установлен минимальный торговый сбор в размере 10%.

1news.az обратился к члену комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугару Байрамову за комментарием относительно того, как повлияет введение США тарифов на азербайджанскую экономику.

Азербайджан не является крупнейшим торговым партнером США, однако введение новых тарифов, безусловно, окажет влияние на его внешнюю торговлю и потребует от предпринимателей адаптации к новым условиям, считает эксперт.

«Несмотря на рост торгового оборота между Азербайджаном и США в последние годы, наша страна импортирует из Соединенных Штатов значительно больше товаров, чем экспортирует. Так, в 2024 году объем импорта из Америки в Азербайджан составил 1 миллиард 617 миллионов долларов, тогда как экспорт из Азербайджана в США - лишь 135 миллионов 30 тысяч долларов. Это означает, что отрицательное сальдо торговли с США составляет 1 миллиард 482 миллиона долларов.

Все это, однако, сопровождается значительным ростом. В прошлом году, по сравнению с предыдущим, импорт из США увеличился в 1,8 раза, а экспорт в эту страну— в 8,4 раза. То есть, несмотря на относительно небольшой объем нашего экспорта, динамика роста очень высокая. Это означает, что США становятся новым экспортным направлением для наших предпринимателей», - сказал Байрамов.

По его мнению, новые тарифы в большей степени затронут экспорт ненефтяных и негазовых товаров.

«В 2024 году объем экспорта таких товаров в США составил 134 миллиона 663 тысячи долларов. Из них экспорт продукции азербайджанского происхождения составил 55 миллионов 949 тысяч долларов. Если учесть, что общий объем экспорта ненефтяных и негазовых товаров в 2024 году составил 3 миллиарда 356 миллионов долларов, а экспорт продукции азербайджанского происхождения — 2 миллиарда 883 миллиона долларов, то можно сказать, что сотрудничество с США в этой области пока не имеет значительной доли.

В 2024 году в страну с самой сильной экономикой мира были экспортированы:

- полимерные материалы в первичных формах на сумму 6 миллионов 508 тысяч долларов;

- мясная продукция на 593 тысячи долларов;

- соки тропических и других фруктов на 410 тысяч долларов;

- икра осетровых рыб на 279 тысяч долларов;

- нерафинированное оливковое масло первого отжима высокого качества на 242 тысячи долларов;

- джемы, фруктовые желе и варенье, фруктовые пюре и пасты на 177 тысяч долларов, а также ряд других товаров.

Как видно, хотя экспорт Азербайджана ненефтяных и негазовых товаров в США не столь велик, он все же диверсифицирован по товарным группам», - сказал он.

Следовательно, хотя тарифы Вашингтона вряд ли окажут серьезное влияние на общий экспорт в США, они могут повлиять на общую динамику роста, считает эксперт.

«Безусловно, новые тарифы означают дополнительные расходы. Это может привести к снижению темпов роста процента увеличения нашего экспорта в США. В то же время, учитывая, что товары, которые мы отправляем в США, более специфичны, 10-процентный тариф, возможно, не повлияет на их рыночные позиции. Тем не менее в любом случае введение новых тарифов будет означать начало нового этапа в мировой экономике», - заключил депутат.

Поделиться:
1015

Актуально

Повестка Президента

Урок от Баку и работа над ошибками Берлина. ФРГ признает ключевую роль ...

Мнение

​​​​​​​Первый в истории саммит Центральная Азия-ЕС: Интересы сторон и роль ...

Политика

Баку потребовал от Парижа прекратить шаги, которые подрывают стабильность в ...

Мнение

Как новые тарифы повлияют на экономику Азербайджана и его торговлю с США? – ...

Мнение

​​​​​​​Первый в истории саммит Центральная Азия-ЕС: Интересы сторон и роль Азербайджана

Как новые тарифы повлияют на экономику Азербайджана и его торговлю с США? – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Урок от Баку и работа над ошибками Берлина. ФРГ признает ключевую роль Азербайджана в мирном развитии Южного Кавказа

Новый «тренд» в Азербайджане: Трансляция операций в соцсетях - законно ли это? - КОММЕНТАРИЙ

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Политический процесс вместо демократии: Франция копирует американский сценарий

​​​​​​​Третий лишний: Берлинские провокации еще раз подтвердили - Баку и Иреван должны договариваться сами

​​​​​​​Первый в истории саммит Центральная Азия-ЕС: Интересы сторон и роль Азербайджана

Урок от Баку и работа над ошибками Берлина. ФРГ признает ключевую роль Азербайджана в мирном развитии Южного Кавказа

Последние новости

Микаил Джаббаров провел встречу с управляющим директором ЕБРР

Сегодня, 18:15

В Минэкономике состоялась встреча с региональным директором Всемирного Банка по Южному Кавказу - ФОТО

Сегодня, 18:10

Посольство Германии о прошедшем визите Штайнмайера в Азербайджан

Сегодня, 18:00

В Локбатане обнаружено 100 кг мяса неизвестного происхождения - ФОТО

Сегодня, 17:57

Председатель Суверенного переходного совета Судана поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 17:48

Из оборота изъяты партии сливочного масла с нарушениями состава

Сегодня, 17:47

В Азербайджане агрессивная мать избила своего ребенка и ранила учительницу

Сегодня, 17:42

В Турции сотни человек отравились донер-кебабом

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Первый в истории саммит Центральная Азия-ЕС: Интересы сторон и роль Азербайджана

Сегодня, 17:37

Москвичке грозит 5 лет за возвращение из Дубая с украшениями Cartier, Hermes и Rolex на 5 млн рублей

Сегодня, 17:36

Еврокомиссар Йоргенсен обсудит в Баку укрепление энергетического сотрудничества с Азербайджаном

Сегодня, 17:31

Президент Сингапура поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Сегодня, 17:29

В Азербайджане более 33 тыс. человек примут участие во вступительных экзаменах - ДАТА

Сегодня, 17:24

При поддержке Kapital Bank завершился Национальный чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»

Сегодня, 17:08

Баку потребовал от Парижа прекратить шаги, которые подрывают стабильность в регионе

Сегодня, 17:06

Рамзан Кадыров поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 16:52

Нетаньяху поблагодарил Орбана за решение о выходе Венгрии из МУС

Сегодня, 16:41

Отец пропавшей в Товузе проблемной школьницы объяснил возможные причины её ухода - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:27

Сила природной стихии и сокровища недр Земли в коллекции Lalique TERRAMINERAL - ФОТО

Сегодня, 16:18

Ведется расследование по факту обнаружения костных фрагментов, похожих на человеческий скелет

Сегодня, 16:07
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50