Как новые тарифы повлияют на экономику Азербайджана и его торговлю с США? – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из ряда стран. В этот список вошел и Азербайджан, для которого установлен минимальный торговый сбор в размере 10%.

1news.az обратился к члену комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугару Байрамову за комментарием относительно того, как повлияет введение США тарифов на азербайджанскую экономику.

Азербайджан не является крупнейшим торговым партнером США, однако введение новых тарифов, безусловно, окажет влияние на его внешнюю торговлю и потребует от предпринимателей адаптации к новым условиям, считает эксперт.

«Несмотря на рост торгового оборота между Азербайджаном и США в последние годы, наша страна импортирует из Соединенных Штатов значительно больше товаров, чем экспортирует. Так, в 2024 году объем импорта из Америки в Азербайджан составил 1 миллиард 617 миллионов долларов, тогда как экспорт из Азербайджана в США - лишь 135 миллионов 30 тысяч долларов. Это означает, что отрицательное сальдо торговли с США составляет 1 миллиард 482 миллиона долларов.

Все это, однако, сопровождается значительным ростом. В прошлом году, по сравнению с предыдущим, импорт из США увеличился в 1,8 раза, а экспорт в эту страну— в 8,4 раза. То есть, несмотря на относительно небольшой объем нашего экспорта, динамика роста очень высокая. Это означает, что США становятся новым экспортным направлением для наших предпринимателей», - сказал Байрамов.

По его мнению, новые тарифы в большей степени затронут экспорт ненефтяных и негазовых товаров.

«В 2024 году объем экспорта таких товаров в США составил 134 миллиона 663 тысячи долларов. Из них экспорт продукции азербайджанского происхождения составил 55 миллионов 949 тысяч долларов. Если учесть, что общий объем экспорта ненефтяных и негазовых товаров в 2024 году составил 3 миллиарда 356 миллионов долларов, а экспорт продукции азербайджанского происхождения — 2 миллиарда 883 миллиона долларов, то можно сказать, что сотрудничество с США в этой области пока не имеет значительной доли.

В 2024 году в страну с самой сильной экономикой мира были экспортированы:

- полимерные материалы в первичных формах на сумму 6 миллионов 508 тысяч долларов;

- мясная продукция на 593 тысячи долларов;

- соки тропических и других фруктов на 410 тысяч долларов;

- икра осетровых рыб на 279 тысяч долларов;

- нерафинированное оливковое масло первого отжима высокого качества на 242 тысячи долларов;

- джемы, фруктовые желе и варенье, фруктовые пюре и пасты на 177 тысяч долларов, а также ряд других товаров.

Как видно, хотя экспорт Азербайджана ненефтяных и негазовых товаров в США не столь велик, он все же диверсифицирован по товарным группам», - сказал он.

Следовательно, хотя тарифы Вашингтона вряд ли окажут серьезное влияние на общий экспорт в США, они могут повлиять на общую динамику роста, считает эксперт.

«Безусловно, новые тарифы означают дополнительные расходы. Это может привести к снижению темпов роста процента увеличения нашего экспорта в США. В то же время, учитывая, что товары, которые мы отправляем в США, более специфичны, 10-процентный тариф, возможно, не повлияет на их рыночные позиции. Тем не менее в любом случае введение новых тарифов будет означать начало нового этапа в мировой экономике», - заключил депутат.