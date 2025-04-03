Жильцы общежития обвиняют ЖСК Orbita в незаконных действиях: Нас переселяют в аварийные здания - ВИДЕО

Жильцы здания, расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Ордубади, 7, выразили недовольство по поводу выселения и обвиняют руководство ЖСК Orbita в незаконных действиях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, они утверждают, что им должны выплачивать 600 манатов в качестве арендной платы, но вместо этого их переселяют в аварийные здания на улице Чобанзаде.

«МЧС признало эти здания аварийными. Нас туда отправляют, потому что не хотят платить аренду. Получается, что я должна жить в доме, который может рухнуть, вместе с детьми и внуками?» — заявила одна из жительниц.

Главный консультант компании по вопросам переселения Сохраб Ахмедов опроверг обвинения граждан о том, что им предлагают непригодное жилье.

По информации МЧС, техническое обследование здания общежития на улице Ордубади подтвердило его аварийное состояние. Владельцам квартир предложено несколько вариантов компенсации: предоставление дополнительной жилплощади (36 кв.м) в строящемся доме с доплатой разницы, единовременная выплата в размере 45 000 манатов или возможность строительства частного дома в поселке Забрат.

Жильцам также сообщили, что снос жилых зданий в этом районе запланирован на 4 апреля.

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