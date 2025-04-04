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Когда песня становится «преступлением»: аресты за исполнение азербайджанской музыки раскрывают настоящее лицо Армении

Фарида Багирова13:30 - Сегодня
Когда песня становится «преступлением»: аресты за исполнение азербайджанской музыки раскрывают настоящее лицо Армении

Усиленно предпринимаемые в Армении попытки казаться «голубем мира» продолжают разбиваться о действительность, срывая маски и демонстрируя истинное лицо армянской ксенофобии.

Нисколько не смущаясь, там доказывают это постоянно. Последним примером можно привести уголовное дело, возбужденное на днях в Армении по факту публикации видео, снятых турецким блогером в Иреване, о чем сообщили армянские СМИ со ссылкой на главу Службы национальной безопасности РА (СНБ) Армена Абазяна.

Суть дела в том, что турецкий блогер Огюн Оздемир провел прямой эфир с площади Республики в Иреване. Заявив, что находится на древней азербайджанской земле, молодой человек поздравил весь тюркский мир и народ Азербайджана с праздником Новруз. Затем Огюн Оздемир спел известную песню «Qarabağ» и продемонстрировал жест «Boz qurd», символизирующий тюркскую идентичность.

Этот случай отнюдь не единственный, немногим ранее, за аналогичное исполнение азербайджанской песни в Иреване был задержан гражданин Ирана, этнический азербайджанец.

При этом армянская полиция, видимо, все же понимая абсурдность реальной причины ареста, не придумала ничего лучше, чем обосновать задержание обвинением в «хулиганстве».

В указанном видео группа иранских азербайджанцев, находившихся в Армении в качестве туристов, исполнили на площади Республики песню «Qarabağ». По сообщению армянской прессы, в СНБ установили, что запечатленные на видео лица - туристы из Ирана, которые находились в Армении с 30 декабря по 3 января: Милад Каграманиафшар, Бехзад Гафари Шабанлоу, Мехди Мохаммади, Хамед Азизи Малеки и Надер Гафари. СНБ заявила, что «в записи содержались элементы разжигания нетерпимости и ненависти», в связи с чем передала материалы в Следственный комитет.

Данную видеозапись распространил в сети владелец Центра независимых стратегических исследований Гариб Бабаян, который также был задержан и в его отношении было возбуждено уголовное дело в связи с «призывами к ненависти в адрес властей и правоохранительных органов республики».

Выходит, петь песни, даже просто разговаривать на азербайджанском языке в Армении является уголовно наказуемым преступлением, что в очередной свидетельствует о глубоко укоренившейся азербайджанофобии в армянском национальном сознании.

Восприятие официальными армянскими структурами безобидного исполнения песни как угрозы национальной безопасности наглядно отражает глубину ненависти ко всему, что связано с Азербайджаном. Хотя, к слову сказать, многочисленные элементы азербайджанской культуры там стремятся присваивать без всякого стеснения.

Не секрет, что в армянской национальной идеологии ребенок с детства воспитывается в духе ненависти к азербайджанцам, восприятия тюрков как врагов.

Этому есть множество примеров. Достаточно вспомнить, например, как второй президент Армении Роберт Кочарян в своем выступлении в Дипломатической академии МИД России в январе 2003 года заявил, что «армяне и азербайджанцы генетически несовместимы». То же самое Кочарян повторил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Его жена Белла Кочарян, врач по специальности, на открытии Центра переливания крови в Армении сказала: «Армянам нужно переливать только армянскую кровь, так как она имеет специфическую генетическую структуру». Глава же Центра сказал, что армянская кровь «остается чистой» из-за того, что армяне обычно не вступают в брак с иностранцами. Напоминает лозунг фашисткой Германии «Кровь и земля» (Blut und Boden), где под кровью подразумевается «чистая арийская раса». Вспомним Нюрнбергские законы фашистской Германии, которые запрещали немцам вступать в брак с теми, кто не принадлежит к «арийской расе», чтобы защитить «чистоту» немецкой нации.

В результате фашистской политики Армении не только азербайджанцы, но и представители других национальностей, мусульмане, которые ранее проживали на территории этой страны, были изгнаны. В результате Армения уже много лет как моноэтническая страна.

Еще один пример армянского расизма: в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу третий президент Армении Серж Саргсян, участвовавший в Ходжалинском геноциде 26 февраля 1992 года, с гордостью заявил: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип». Если учесть, что среди убитых в ту ночь в Ходжалы было 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, с гордостью об этом может говорить только человек с фашистским мышлением.

Четвертый президент Армении Армен Саркисян на одной из встреч с армянской диаспорой, заявив, что «армяне – это богоизбранная нация». В гитлеровской Германии также велась пропаганда о том, что немцы принадлежат к избранной арийской расе.

До сих пор в Армении идет активная пропаганда генералов Драстамата Канаяна (Дро) и Гарегина Нжде, служивших интересам фашистской Германии. В стране открыто издаются их произведения, пропагандирующие расизм и антисемитизм, им устанавливают памятники, в их честь выпускают монеты, сочиняют песни и снимают фильмы, учреждают медали. Разве все это - не показатели фашистской, расистской идеологии?

Возвращаясь к арестам в Ереване за исполнение азербайджанской песни, стоит отметить, что эти факты становятся ярким примером абсурдных противоречий в политике Армении.

Налицо резкое несоответствие между уголовным наказанием за азербайджанскую речь и азербайджанскую песню в Армении и официальным признанием этой страной Карабаха частью территории Азербайджана.

С другой стороны, представленные примеры - еще одно доказательство большей настроенности Армении на реванш, чем на мир.

То есть, с одной стороны, армянское руководство со всех трибун призывает к скорейшему подписанию мирного соглашения, пытаясь представить себя «голубем мира» в глазах мирового сообщества. Но, с другой стороны, реальные шаги вступают в полнейшее противоречие с декларациями Армении. И вот это – ее подлинное лицо.

Между тем, такие характерные для Армении двойные игры никоим образом не служат установлению прочного мира, стабильности и безопасности в регионе.

И это тоже веская причина для справедливого требования Баку внести изменения в конституцию Армении и прочие нормативно-правовые акты, в которых содержатся территориальные притязания к Азербайджану.

Так что, если Армения действительно привержена миру, ей следует доказать это не на словах, а на деле, перейдя от пустых деклараций к конкретным политическим шагам.

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