«Зеленая» энергия и Южный газовый коридор — путь к устойчивому будущему Европы - АНАЛИЗ ЭКСПЕРТА

Азербайджан сегодня играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы. Столкнувшись с глобальными вызовами в сфере энергетики, страны ЕС диверсифицируют свою политику в отношении поставок газа и возобновляемых источников энергии.

И в данном контексте обсуждения на заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора и по «зеленой» энергетике становятся важной платформой для решения актуальных проблем и реализации перспективных проектов.

Политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде в комментарии 1news.az выделил основные факторы, влияющие на энергобезопасность, и подчеркнул стратегическую значимость Азербайджана для будущего энергетического ландшафта Европы.

«11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по «зеленой» энергетике, которые проходят в Баку, безусловно, имеют значимость с нескольких ключевых точек зрения. Прежде всего, стоит отметить, что страны Европейского союза, в частности, государства Балканского полуострова, значительно активизировали свою энергетическую политику в последние месяцы, даже можно сказать в последние годы. Это связано с продолжающимся давлением на газовом рынке, которое по-прежнему оказывает существенное влияние на энергетическую стабильность региона, что, безусловно, сказывается на ценах», - сказал Велизаде.

Эксперт также отметил, что в последние месяцы объемы газа в хранилищах ЕС значительно сократились, что тоже воздействует на стабильность и доступность энергоресурсов для стран Союза.

По его словам, это создает кумулятивный эффект, влияющий на рост спроса и, соответственно, на увеличение цен на газ. В дополнение к этому существуют и другие факторы, которые свидетельствуют о том, что потребность Европейского союза в газе продолжает оставаться высокой.

Ильгар Велизаде обратил внимание на то, что поставки газа в Европейский союз, особенно сжиженного природного газа, оборачиваются значительными затратами: «В то же время трубопроводы остаются самым оптимальным решением с точки зрения стоимости и качества. В этом контексте альтернативы Южному газовому коридору просто нет».

«Существует несколько газопроводов, которые транспортируют газ из стран Северной Африки в Европу, но их мощности недостаточно для удовлетворения растущих потребностей. В этом плане Южный газовый коридор - важный источник газа для Европейского союза. Стоит также отметить, что в последние несколько лет, особенно в последние два года, активно развиваются сети интерконнекторов, которые связывают балканские государства между собой, а также обеспечивают их подключение к Южному газовому коридору. Эти шаги являются важным звеном в обеспечении энергобезопасности этого региона.

Одним из таких интерконнекторов является вертикальный газовый коридор, строительство которого должно вступить в критическую фазу в ближайшее время. Этот коридор, помимо поставок газа в страны Восточной Европы, предусматривает и возможность поставок в Молдову и Украину. Таким образом, данная тема, скорее всего, будет обсуждаться в ходе заседания, что позволит Азербайджану диверсифицировать поставки своего газа в рамках Южного газового коридора», - сказал эксперт.

Говоря в целом об энергетическом подходе Азербайджана, эксперт отметил, что в последние годы особую актуальность приобретает вопрос поставок «зеленой» энергии в европейские страны.

«И здесь особое значение имеет «зеленый» энергетический коридор, который соединяет Каспийский регион с Балканским полуостровом и Венгрией. Этот проект весьма важен, если учесть, что в то время как в Баку проходят мероприятия, связанные с Южным газовым коридором, в Самарканде параллельно проходит саммит Центральной Азии — Европейского союза, на котором эти вопросы также обсуждаются по инициативе президента Шавката Мирзиеева.

Было предложено создать «зеленый» энергетический коридор из Центральной Азии в ЕС, что перекликается с инициативой Президента Азербайджана по транспортировке энергоресурсов и «зеленой» энергии из Каспийского бассейна в ЕС. Синергия этих проектов создаст новые возможности для увеличения поставок «зеленой» энергии в ЕС, что сделает наш регион надежным и ключевым поставщиком устойчивых энергетических ресурсов для Европы», - подчеркнул Велизаде.

По его словам, для реализации этих проектов необходима тесная координация между различными ведомствами и эффективное взаимодействие между правительствами разных стран. Важно, что наладился продуктивный диалог как с правительствами стран Восточной Европы, так и с государствами Центральной Азии, Грузией и Турцией. Все это создает условия для прогнозируемости и успешной реализации этих проектов.

По мнению эксперта, в целом все эти проекты вполне осуществимы.

«Страны, которые воплощают их в жизнь, являются самодостаточными и располагают финансовыми ресурсами. На сегодняшний день это уже не просто идея или предложение, а практический проект, который активно развивается», - резюмировал Ильгар Велизаде.