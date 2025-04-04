Парламентская делегация Азербайджана отправилась в Узбекистан

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой отправилась 4 апреля с рабочим визитом в Республику Узбекистан.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, в рамках визита председатель Милли Меджлиса и Парламентской сети Движения неприсоединения Сахиба Гафарова примет участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, 4-й Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения и Координационном заседании Азиатской парламентской ассамблеи.

Запланировано выступление спикера Милли Меджлиса на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза, а также встречи с председателями парламентов стран-участниц, руководителями делегаций и международных организаций, а также официальными лицами государства Узбекистана.