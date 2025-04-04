Давид Манукян в суде признал, что оружие доставлялось на оккупированные территории Азербайджана из Армении

На продолжившемся 4 апреля в Бакинском военном суде судебном процессе обвиняемый — гражданин Армении, бывший военнослужащий вооруженных сил этой страны в звании генерал-майора Давид Манукян, отвечая на вопросы государственного обвинителя, признал, что оружие на некогда находившиеся под оккупацией территории Азербайджана доставлялось из Армении.

Обвиняемый также сообщил, что для прохождения военной службы на оккупированные территории направлялись офицеры и другие военнослужащие из Армении.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ