Трагически погибла известная турецкая модель – ВИДЕО

В Турции произошла трагедия с обладательницей титула «Мисс Европа - Косово» Гюлер Эрдоган.

Турецкие СМИ сообщают, что модель покинула развлекательное заведение и на своем автомобиле подъехала к полицейскому контрольному пункту - во время проверки выяснилось, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. После этого она бросила машину и попыталась скрыться, однако, потеряв равновесие, упала с моста на дорогу в городе Гиресун.

Спасти девушку не удалось – прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Отмечается, что у Г.Эрдоган были психологические проблемы, а ранее она уже пыталась покончить с собой.