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Вышла в свет 142-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

First News Media16:10 - Сегодня
Вышла в свет 142-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

«Насколько в воспитании молодого поколения в духе патриотизма важен спорт, настолько же важны и военная и физическая подготовка.

Физическая сила открывает путь к моральной чистоте, и я рад, что абсолютное большинство наших спортсменов являются примером для подражания и в спорте, и в быту, и в обществе. Их поведение, деятельность в обществе радуют меня и, уверен, весь наш народ. Азербайджанская молодежь должна быть именно такой – патриотичной, физически сильной, нравственно чистой, преданной своему народу и государству, не подверженной никакому внешнему влиянию, достойной. Опять же говорю, конечно, наше участие во всех Олимпийских играх начиная с 1996 года преследовало в том числе и эту цель. Нам нужно было доказать себе и миру, и мы доказывали, что мы сильное государство. А сила любого государства опирается на силу его народа».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти слова главы государства, высказанные им во время выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года, нашли отражение в вышедшей в свет 142-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Материалы, собранные в 142-й книге многотомника, охватывают период с декабря 2024 года по февраль 2025 года.

В новую книгу вошли тексты благодарственных писем Президента Азербайджана президентам Турции, Египта, Пакистана и Ирана по случаю единогласного избрания нашей страны в Организацию экономического сотрудничества (D-8). Издание содержит информацию об участии главы государства в состоявшейся в Международном аэропорту Гейдар Алиев церемонии прощания с членами экипажа потерпевшего крушение пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, принадлежащего ЗАО «Азербайджанские авиалинии», текст интервью Азербайджанскому телевидению, сообщения о телефонных разговорах с Президентом России Владимиром Путиным по поводу этой трагедии, а также материалы о встрече с членами семей экипажа и бортпроводниками, выжившими в этой катастрофе.

В этой книге многотомника собраны также тексты обращения Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, а также тексты его обширного интервью местным телеканалам, информация о посещении Шехидляр хиябаны по случаю 20 января – Дня всенародной скорби и его участии в голосовании на муниципальных выборах, проводимых в нашей стране.

В книге читатель может ознакомиться с материалами о визите Президента Азербайджана в Швейцарскую Конфедерацию для участия в Давосском экономическом форуме и информациями о проведенных встречах, а также текстом интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе.

В книге также собраны материалы о встречах Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, посетившим Азербайджан в январе, и Президентом Федеративной Республики Сомали Хасаном Шейхом Махмудом, посетившим нашу страну в феврале текущего года.

В новую книгу также включена информация о встрече Президента Азербайджана с Президентом, шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в рамках его рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты, его участии в официальном открытии Недели устойчивого развития в Абу-Даби, а также в церемонии вручения премии Заеда в области устойчивого развития.

Ответственным за издание многотомника является главный редактор «Азернешр» Аловсат Агаларов.

При подготовке данного тома, как и предыдущих, использовались материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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