Азербайджан требует привлечь Армению к ответственности на фоне минных инцидентов

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество привлечь Армению к ответственности на фоне минных инцидентов.

Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

"Сегодня в результате очередного взрыва мины тяжелые ранения получили четыре гражданина Азербайджана, среди которых были малолетние дети", - напомнили в МИД.

Было констатировано, что после войны 2020 года 392 человека погибли или получили ранения из-за минного загрязнения азербайджанских территорий Арменией.

"Мы призываем международное сообщество признать неотложность противоминной деятельности, поддержать Азербайджана в его продолжающихся усилиях по разминированию, а также привлечь Армению к ответственности за преднамеренное и широкомасштабное минирование, которое продолжает подвергать опасности жизни невинных людей и препятствовать постконфликтному восстановлению", - подчеркивается в заявлении ведомства.